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В Архангельске ударные силы вышли на борьбу со снегом

Об этом рассказал Дмитрий Морев на своей страничке в социальной сети:

- 110 единиц техники сегодня направлено на ликвидацию последствий снегопада. Выпал большой объем осадков, и потребуется время на полное устранение. Задача № 1 сейчас – обеспечить проезд и возможность ходить по тротуарам. А в ночное время МДУ приступит к вывозке снега на полигон. Важно выполнить эту работу быстро, поскольку синоптики обещают оттепель в середине недели.

 В уборке города задействованы несколько структур. Дорогами и тротуарами вдоль них занимается Мезенское дорожное управление. Деревянные тротуары и внутриквартальные проезды очищают подрядчики администраций округов. Штатные дворники задействованы на ручной уборке снега у памятников, на площадках и территориях общего пользования. Задача управляющий компаний – привести в порядок дворовые проезды и контейнерные площадки.

 Техника и дворники также есть у муниципальных организаций – «Городского благоустройства» и «Чистого города». Их фронт работ – парки и скверы, прогулочные территории. В дальнейшем будем передавать им дополнительные участки, чтобы обеспечить более высокое качество уборки!


13 март 14:37 | : Экономика

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