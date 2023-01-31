В Архангельске ударные силы вышли на борьбу со снегом

Об этом рассказал Дмитрий Морев на своей страничке в социальной сети:

- 110 единиц техники сегодня направлено на ликвидацию последствий снегопада. Выпал большой объем осадков, и потребуется время на полное устранение. Задача № 1 сейчас – обеспечить проезд и возможность ходить по тротуарам. А в ночное время МДУ приступит к вывозке снега на полигон. Важно выполнить эту работу быстро, поскольку синоптики обещают оттепель в середине недели.



В уборке города задействованы несколько структур. Дорогами и тротуарами вдоль них занимается Мезенское дорожное управление. Деревянные тротуары и внутриквартальные проезды очищают подрядчики администраций округов. Штатные дворники задействованы на ручной уборке снега у памятников, на площадках и территориях общего пользования. Задача управляющий компаний – привести в порядок дворовые проезды и контейнерные площадки.



Техника и дворники также есть у муниципальных организаций – «Городского благоустройства» и «Чистого города». Их фронт работ – парки и скверы, прогулочные территории. В дальнейшем будем передавать им дополнительные участки, чтобы обеспечить более высокое качество уборки!



