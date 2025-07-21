Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев: "Дворник - залог чистого города"

На производственной базе «Чистого города» градоначальник Архангельска Дмитрий Морев вручил благодарности дворникам, которые зимой и летом занимаются уборкой территорий. И сказал такие проникновенные слова:

 - Наша задача – вернуть в город порядок и уважение к труду дворника - рабочего по благоустройству. 

 Пять лет назад у нас не было ни одного муниципального дворника. Сейчас вы видите, что рабочие в форме убирают мусор, подметают, косят траву, красят, ремонтируют, подстригают кусты. Конечно, у нас есть к чему стремиться, но уже сейчас эффект от создания муниципального учреждения очевиден. 

 За ударный труд благодарственные письма администрации Архангельска вручил старшим рабочим по благоустройству МКУ «Чистый город» Андрею Карпову, Павлу Силандину и Михаилу Мельникову, водителю автомобиля Алексею Кожанову, оператору мини-погрузчика Ринату Гиниатуллину, рабочим по благоустройству Марии Фоминой и Александру Брызгалову. Спасибо!

 

27 август 12:41 | : Экономика

Главные новости


"Озера сопротивляются". В Архангельске обсудили проблему сохранения малых водоемов
Пророчество? "Справедливая Россия" залетела в кювет в Пинежском округе

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (334)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20