Дмитрий Морев: "Дворник - залог чистого города"

На производственной базе «Чистого города» градоначальник Архангельска Дмитрий Морев вручил благодарности дворникам, которые зимой и летом занимаются уборкой территорий. И сказал такие проникновенные слова:

- Наша задача – вернуть в город порядок и уважение к труду дворника - рабочего по благоустройству.

Пять лет назад у нас не было ни одного муниципального дворника. Сейчас вы видите, что рабочие в форме убирают мусор, подметают, косят траву, красят, ремонтируют, подстригают кусты. Конечно, у нас есть к чему стремиться, но уже сейчас эффект от создания муниципального учреждения очевиден.

За ударный труд благодарственные письма администрации Архангельска вручил старшим рабочим по благоустройству МКУ «Чистый город» Андрею Карпову, Павлу Силандину и Михаилу Мельникову, водителю автомобиля Алексею Кожанову, оператору мини-погрузчика Ринату Гиниатуллину, рабочим по благоустройству Марии Фоминой и Александру Брызгалову. Спасибо!