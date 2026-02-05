Школьники Архангельска согревают бойцов СВО трогательными и вкусными посылками

В Народном фронте не иссякает волна добра: учителя и ученики Поморья буквально выстраиваются в вереницу, чтобы передать свои подарки “за ленту”. 15 коробок, доверху наполненных заботой и верой, – вот самый бесценный вклад наших родных детей в общую Победу.



Учащиеся школ № 2, № 95 и № 82, их родители и педагоги собрали настоящий “витаминный заряд” и стратегический запас радости: принесли сухофрукты, орешки, конфеты, сгущенку, пирожные и, конечно же, столь любимый бойцами шоколад.



Но главная “броня” в этих посылках – письма и рисунки. В них – вся искренность детской души, трогательные слова поддержки, пожелания сил, здоровья и самого главного: поскорее вернуться домой под мирное небо.



Народный фронт уже на следующей неделе доставит драгоценные подарки защитникам Донбасса.