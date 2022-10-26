Архангельский УФСИН присоединился к новогодней акции "Единой России"

Личный состав, аппарат управления, подведомственные учреждения УФСИН Архангельской области ежегодно собирают подарки для детей Донбасса. В этот раз сотрудники учреждения передали более 20 коробок с северными гостинцами.
«Сотрудничаем с Дедом Морозом уже не первый год. Собирали подарки всем коллективом, просим передать детям Донбасса и поздравить с Новым годом. Передайте от нас пожелания здоровья, мира и всего самого наилучшего!», - пожелал Сергей Бондарь ВРИО начальника УФСИН России по Архангельской области.
Подарки отправятся в детские дома и больницы Луганска и Краснодона, тем, кому они сейчас больше всего нужнее.
Сбор подарков продолжается. Любой желающий может отправить частичку поморской души. Передать подарки можно по адресу ул. Набережная Северной Двины, 96, региональная общественная приемная «Единой России».