В Архангельске идет тотальное обновление уличного освещения

5 лет назад в Архангельске лишь 25% фонарей были оборудованы современными светодиодными лампами. Сегодня эта цифра – более 70%. Специалистами «Горсвета» проделана огромная работа, и она продолжается. Подробности от градоначальника Дмитрия Морева:

- От окраин к центру: такой подход мы выбрали в работе по замене устаревших светильников. В этап модернизации-2026 мы включили поселки Маймаксы, 14 лесозавод и Цигломень. Под замену здесь идет почти 500 натриевых ламп, которые давали тусклый свет и потребляли больше электроэнергии. Светлее станут территории возле двухсот с лишним домов.

Сейчас этот план в завершающей стадии – Дмитрий Морев убедился лично в рабочей поездке в поселок 14 лесозавода. Именно здесь предстоял самый большой объем – обновлено почти 190 светильников. Выполнение составляет уже 95%. И обратная связь от жителей – положительная: это на месте подтвердил член фракции «Единая Россия» в городской Думе Алексей Бельков.

Комплексная замена светильников дает двойной эффект: существенно улучшается освещенность и снижаются затраты на электричество. Так, замена 500 ламп экономит более 1 млн рублей в год. При затратах в 3,2 млн рублей на реализацию данного проекта, срок окупаемости составит 3 года – в пределах гарантийных обязательств поставщика оборудования.

В условиях Севера качество уличного освещения имеет важное значение, поэтому программа будет продолжена.



