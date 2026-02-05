Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске идет тотальное обновление уличного освещения

5 лет назад в Архангельске лишь 25% фонарей были оборудованы современными светодиодными лампами. Сегодня эта цифра – более 70%. Специалистами «Горсвета» проделана огромная работа, и она продолжается. Подробности от градоначальника Дмитрия Морева:

 От окраин к центру: такой подход мы выбрали в работе по замене устаревших светильников. В этап модернизации-2026 мы включили поселки Маймаксы, 14 лесозавод и Цигломень. Под замену здесь идет почти 500 натриевых ламп, которые давали тусклый свет и потребляли больше электроэнергии. Светлее станут территории возле двухсот с лишним домов.

 Сейчас этот план в завершающей стадии – Дмитрий Морев убедился лично в рабочей поездке в поселок 14 лесозавода. Именно здесь предстоял самый большой объем – обновлено почти 190 светильников. Выполнение составляет уже 95%. И обратная связь от жителей – положительная: это на месте подтвердил член фракции «Единая Россия» в городской Думе Алексей Бельков.

 Комплексная замена светильников дает двойной эффект: существенно улучшается освещенность и снижаются затраты на электричество. Так, замена 500 ламп экономит более 1 млн рублей в год. При затратах в 3,2 млн рублей на реализацию данного проекта, срок окупаемости составит 3 года – в пределах гарантийных обязательств поставщика оборудования.

 В условиях Севера качество уличного освещения имеет важное значение, поэтому программа будет продолжена.


18 февраль 12:46 | : Политика / Экономика

Главные новости


«Если бы не было Первой мировой войны»
Челобитная архангельских и холмогорских пушкарей. Из прошлого Поморья

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Февраль 2026 (228)
Январь 2026 (333)
Декабрь 2025 (438)
Ноябрь 2025 (401)
Октябрь 2025 (420)
Сентябрь 2025 (394)



Деньги


все материалы
«    Февраль 2026    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
232425262728 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20