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Итоги белых ночей от Дмитрия Морева

Сим постом градоначальник оповестил о начале «осветительного» сезона в столице Поморья:

- Пришло время подводить итоги белых ночей. В городе проходили вечерние мероприятия, и в это же время шла большая работа по модернизации уличного освещения. Сегодня после 22 часов на улицах Архангельска вновь будут включены фонари и архитектурная подсветка.

В этом году удалось не только провести большую замену старых и блеклых ламп на современные и экономичные светодиодные. В развитие существующих мощностей проводилось строительство трех километров новых линий освещения. Участки на улицах Пирсовой, Адмирала Макарова, Суфтина, Малиновского, Индустриальной, Ильича, Целлюлозной, Ильинской и Родионова теперь будут освещаться.

Благодарю специалистов «Горсвета» за ударный летний труд. Проведены работы по замене аварийных опор, покраске, замене проводов, строительству и модернизации. Будет светлее!

01 август 17:05 | : Политика

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