Ломоносовский округ Архангельска: да будет свет!

«Горсвет» начинает следующий этап модернизации городской системы освещения. 375 отслуживших срок натриевых светильников в ближайшие два месяца заменят на энергоэффективные светодиодные. Светлее станут территории еще у 109 домов в округе.

Проект стартовал в прошлом году: в декабре «Горсвет» уже заменил 70 светильников во дворах Октябрьского округа. По итогам работы в этом году территории всех домов центрального округа, где есть муниципальные сети освещения, будут со светодиодными источниками света.

Исключение составляют лишь те дворы, где реализуется программа КРТ: деревянные дома здесь подлежат расселению, а организацией современного освещения займется застройщик.

- В 2025 году мы также продолжим комплексный ремонт линий освещения в жилых кварталах. В пятый этап программы включаем дворы Исакогорки и Соломбалы, – заверил горожан глава администрации Архангельска Дмитрий Морев..



