Архангельск переходит на новый тип освещения в темное время суток

Рассказывает градоначальник областной столицы Дмитрий Морев:

- К реализации плана 2026 года по замене натриевых ламп на светодиодные приступили уже в декабре. 

 В работе по модернизации линий освещения используем принцип «от окраин к центру». Сейчас специалисты предприятия «Горсвет» работают в поселке Динамо и поселке Зеленец. В первом полугодии современные светильники установят на дворовых территориях в Цигломени, на Экономии, в поселках 14, 21 и 26 лесозаводов. Всего в работе 614 фонарей. 

 Комплексная замена светильников дает двойной эффект: существенно улучшается освещенность и снижаются затраты на электроэнергию. «Горсвет» реализует программу уже четыре года, и в следующем году продолжит эту важную работу. Яркие и современные светильники во дворах - это базовое условие комфорта и удобства для горожан.

29 декабрь 12:25 | : Экономика

