"Единая Россия" обещает автодороге Коноша-Няндома новую жизнь

В Архангельской области, в рамках реализации приоритетов Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта «Инфраструктура для жизни», начались масштабные ремонтные работы на автодороге Коноша – Няндома.

Целью проекта является приведение в нормативное состояние участка дороги протяжённостью от 28 до 46 километра. Завершение работ запланировано до конца сентября текущего года.

В настоящее время подрядная организация приступила к заготовке необходимых строительных материалов. В ближайшее время начнутся работы по расчистке полосы отвода, обновлению покрытия дороги с использованием щебеночно-песчано-гравийной смеси, а также ремонту водопропускных труб.

Кроме того, в текущем году планируется проведение ремонтных работ на еще одном участке автодороги Коноша – Няндома. В Няндомском округе будет приведен в нормативное состояние отрезок трассы с 81-го по 98-й километр. Начало работ запланировано через месяц.

Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность и безопасность передвижения между Коношским и Няндомским районами Архангельской области, а также создать комфортные условия для автомобилистов и жителей региона.