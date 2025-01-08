Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

"Единая Россия" обещает автодороге Коноша-Няндома новую жизнь

В Архангельской области, в рамках реализации приоритетов Народной программы партии "Единая Россия" и национального проекта «Инфраструктура для жизни», начались масштабные ремонтные работы на автодороге Коноша – Няндома.

Целью проекта является приведение в нормативное состояние участка дороги протяжённостью от 28 до 46 километра. Завершение работ запланировано до конца сентября текущего года. 

В настоящее время подрядная организация приступила к заготовке необходимых строительных материалов. В ближайшее время начнутся работы по расчистке полосы отвода, обновлению покрытия дороги с использованием щебеночно-песчано-гравийной смеси, а также ремонту водопропускных труб. 

Кроме того, в текущем году планируется проведение ремонтных работ на еще одном участке автодороги Коноша – Няндома. В Няндомском округе будет приведен в нормативное состояние отрезок трассы с 81-го по 98-й километр. Начало работ запланировано через месяц.

Реализация данного проекта позволит значительно улучшить транспортную доступность и безопасность передвижения между Коношским и Няндомским районами Архангельской области, а также создать комфортные условия для автомобилистов и жителей региона.

05 март 15:13 | : Политика / Экономика

Главные новости


Как "лампочка Ильича" пришла в архангельскую деревню
Улицы, которые нам убирают. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Март 2025 (72)
Февраль 2025 (390)
Январь 2025 (363)
Декабрь 2024 (399)
Ноябрь 2024 (413)
Октябрь 2024 (409)



Деньги


все материалы
«    Март 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20