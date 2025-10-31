Вверх
На трассе «Коноша — Вельск» продолжается ремонт водопропускных труб

Модернизация автодороги, которая играет важную роль в транспортной сети южной части Архангельской области, проводится в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» и Народной программы Единой России. 

 Капремонт стартовал в текущем году на участке трассы с 86-го по 99-й километр. Сдать этот отрезок планируют в конце 2026 года.

 Сейчас подрядчик выполняет расчистку полосы отвода, мульчирование, разборку старой насыпи, устройство нового основания и укладку двухслойного асфальтобетонного покрытия. 

 Особое внимание уделяется инженерным сооружениям: уже заменены четыре водопропускные трубы и установлена одна новая для эффективного отвода талых и дождевых вод.

09 декабрь 11:00 | : Политика / Экономика

