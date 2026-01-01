Архангельские штурмовики оборудовали СПА под землей

Народный фронт снова с эксклюзивом! Освободители Волчанска – отряд “Ветер”. Эти суровые северные парни, чьё сердце – пламя, а воля – сталь, после победных штурмов топят не только позиции врага, но и самодельную парилку.



Для них это больше, чем просто гигиена – это перезагрузка, восстановление сил и встреча боевых друзей, вернувшихся с задания.



Экскурсию по подземной “сауне” проводит “Карат” из Архангельска.



На входе – аккуратная дровница. В предбаннике – кирпичная печь, кадушки, крынки, а вместо водопровода – канистры и бочки со снегом, который станет живительной водой. В парилке из деревянного бруса – широкие лавки и настоящая каменка. Эх, дадут ещё наши богатыри жару – и врагу, и банному пару!



Народный фронт продолжает сбор: https://pobeda.onf.ru/requirements/arhangelskaya для земляков “за ленточкой”. А за тёплое видео о силе братства и русского духа благодарим нашего “военкора” – командира штурмовиков, архангелогородца Дмитрия.