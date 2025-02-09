Иван Воронцов вручил ветеранам Великой Отечественной юбилейные медали

Специальные награды учредил Президент России Владимир Путин в преддверии юбилея Победы. Их вручают ветеранам войны, труженикам тыла и узникам лагерей по всей стране.

Председатель городской Думы Иван Воронцов вместе с заместителем прокурора Архангельска Владиславом Кононовым и председателем общественного Совета Северного округа Валентиной Поповой вручили юбилейную медаль ветерану Великой Отечественной войны Виталию Рогатых.

Виталий Васильевич родился в деревне Бекетовская Красноборского района. В 1942 году его призвали на фронт, где он служил в 13-й особой лыжной бригаде, участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Был тяжело ранен, перенес три операции и в 1943 году демобилизован по инвалидности. Награжден Орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «За Победу над Германией», медалью Жукова.

Но самое главное богатство Виталия Васильевича – его семья: две дочери, четыре внука и четыре правнука. Уже на следующей неделе ветеран встретит свой 101-ый день рождения, и большая семья вновь соберется за одним столом.

«С Виталием Васильевичем мы хорошо знакомы уже много лет. Это очень добрый, активный и неравнодушный человек. Раньше он всегда участвовал в общественной жизни Северного округа, посещал все мероприятия и всегда любил много ходить. Сегодня Виталию Рогатых 100 лет, а его глаза также полны энергии», - отметил Иван Воронцов.

Также вручили медаль 90-летней Анастасии Виноградовой. В годы войны, будучи ребенком, она оказалась в фашистском концлагере. Вспоминая о своих детских годах, Анастасия Ивановна рассказывает, как приходилось идти два километра по снегу в одних портянках. А ещё говорит, что им повезло, ведь в соседней деревне всех мужчин расстреляли, а детей бросили в колодец. Несмотря на пережитые ужасы, женщина сумела сохранить силу духа и отличное чувство юмора.

«Эти люди – живая история нашей страны, пример мужества и стойкости. Для нас большая честь выразить им благодарность за подвиг, который они совершили ради будущих поколений», - подчеркнул Иван Александрович.



