Депутаты АрхГорДумы продолжают праздничные акции к Дню Победы

В канун 9 мая в столице Поморья с оркестром и подарками продолжают чествовать участников военного времени. В минувшие выходные городские депутаты совместно с активистами штаба общественной поддержки посетили троих ветеранов.



В большой дружной компании родственников, друзей и соседей поздравили Кротова Рудольфа Александровича. К ним присоединилась депутат Архангельской городской Думы Наталья Братина.



Рудольф Александрович родился в Ленинграде, в семье моряка. Во время войны был юнгой на судне «Мудьюг». В составе экипажа доставляли грузы на Соловки и Кандалакшу. Награжден медалью «За оборону Советского Заполярья», медалью «Адмирала Ушакова». После завершения войны, Рудольф Кротов работал в Северном морском пароходстве. У ветерана большая семья - сын и дочь, пятеро внуков и десять правнуков.



«Праздник Великой Победы объединяет нас всех, наполняет души людей самых разных поколений гордостью за свое Отечество, верой в огромные силы народы, вдохновляет за великой дело служения Родине детей, внуков и правнуков Солдат Победы. Хорошей погоды в семье и на сердце, здоровья и сил, красоты и добра. С праздником!» - сказала Наталья Братина.

В этот день оркестр сыграл мелодии военных лет и для Валентины Ивановны Пакулиной. Когда началась Великая Отечественная, ей было всего 12. Маленькой девочкой она пережила голод, холод, потерю отца. Во времена войны, она под вой воздушной тревоги и рёв самолётов гасила зажигательные снаряды, которые немцы сбрасывали на Архангельск. Также, она помогала строить железную дорогу для перевозки союзных грузов.



Сейчас Валентина Ивановна проводит «Уроки мужества», на которых рассказывает молодому поколению о сложном периоде Великой Отечественной войны. С наступающим Днём Победы её поздравил заместитель председателя городской Думы Рим Калимуллин.



«Проходят десятилетия, сменяют поколения, но Великая Победа, как символ национальной гордости, воинской славы и доблести нашего народа, остается в наших сердцах. От всей души желаю вам и всем нашим ветеранам крепкого здоровья, благополучия, счастья и неиссякаемой веры в светлое будущее нашей страны», - отметил народный избранник Рим Калимуллин.



Большая делегация с оркестром собралась в этот день у дома Виталия Рогатых. В феврале этого года ветеран отметил свой 100-летний юбилей, и несмотря на возраст, находится в бодром расположении духа. Как признаётся участник войны, подобные парады ему очень нравятся.



Виталий Васильевич родился в деревне Бекетовской Красноборского района Архангельской области. В июне 1942-го был призван на фронт. В составе 13-й особой лыжной бригады участвовал в прорыве блокады Ленинграда. Награжден орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», Жукова, «За Победу над Германией».



После окончания войны Виталий Васильевич 36 лет отработал на Соломбальском ЦБК варщиком целлюлозы, активно участвовал в общественной жизни комбината. 11 лет состоял в Совете ветеранов, участвовал в соревнованиях по шахматам, в лыжных пробегах.



Вместе с родственниками, его поздравили председатель городской Думы Иван Воронцов, городской депутат Денис Лапин, депутат областного Собрания Михаил Авалиани и председатель общественного Совета Северного округа Валентина Попова.



По словам председателя городской Думы, ветеранам уделяется повышенное внимание в течении всего года. Для них народные избранники всегда на связи и стремятся помочь в решении жизненных вопросов.

«Виталий Васильевич - это единственный из ныне живущих ветеранов в Северном округе. Раньше он принимал активное участие в общественной жизни, постоянно прогуливался по округу. Здесь его знают практически все, и без тени сомнения его можно назвать главным достоянием округа. Желаем Виталию Васильевичу крепкого здоровья, и будем ждать новых встреч», - подчеркнул Иван Воронцов.



«Хочу пожелать вам долгих лет, ведь без вас, ветеранов того страшного военного времени, не таким будет великий праздник со слезами на глазах. Вы – пример наш, вы лучший ответ, что Победа была не напрасной. С праздником!» - сказал ветерану Денис Лапин.



