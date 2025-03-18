Со слезами на глазах. Архангельск прибавился новыми Почетными гражданами

Напомним, что на последней сессии Архангельской городской Думы по инициативе Президента России Владимира Путина городские депутаты присвоили ныне живущим участникам Великой Отечественной войны звание «Почетный гражданин Архангельска».



Сегодня депутаты Архангельской городской Думы Алексей Бельков и Мария Харченко, от лица всех городских депутатов, с радостью поздравили героев с важным событием.



Терехову Феликсу Георгиевичу было 17 лет, когда в ноябре 1943 года его призвали на службу. Он служил рядовым в погранвойсках на Дальнем Востоке, но получил ранение, из-за которого четыре месяца провел в госпитале в Томске. После выписки Феликс Георгиевич снова отправился служить на Дальний Восток, где и встретил День Победы. Награжден Орденом Отечественной войны, юбилейными медалями. После окончания войны Феликс Георгиевич работал радистом, был электромехаником.

«Дорогой Феликс Георгиевич. Ваша самоотверженность, мужество и преданность Родине являются примером для всех нас. Спасибо вам за ваш подвиг и за то, что вы с честью прошли через все испытания. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни. Низкий поклон и вечная память Вам и всем героям Великой Отечественной войны!» — сказал городской депутат Алексей Бельков.



Мария Харченко с большой теплотой смогла вручить грамоты Юрию Александровичу Будиеву и Александру Филипповичу Гороху.

Юрий Будиев. В 1942 году 13-летнего Юрия зачислили в Архангельскую школу юнг. Он помогал разгружать корабли, возить грузы и пассажиров на катерах по Северной Двине. В пароходстве окончил среднюю мореходку, потом Высшую мореходку заканчивал заочно. Служил на судне старшим механиком. После войны возрождали флот. Отдал 50 лет Северному флоту. Юрий Александрович был принят на должность начальника морского вокзала, где продолжал трудиться долгое время. Был председателем регионального общества жертв политических репрессий «Совесть», заместителем председателя совета юнг.

Участник Северных конвоев в 1943-1944 гг. Имеет много грамот за добросовестный труд, награжден почетными медалями и орденами.

Александр Горох родился в д. Сушитск Пинского района Брестской области Белорусской ССР. Во время войны находился в Белоруссии в оккупации, затем участвовал в подавлении Венгерского восстания.

Мария Харченко от всей души поздравила с этим высоким званием сегодняшних героев.

«Спасибо вам за ваш подвиг, за вашу жизнь, за ваше мужество. Мы гордимся вами и благодарны за все, что вы сделали для нашей страны и для будущих поколений. Желаем вам крепкого здоровья, благополучия и долгих лет жизни!» — отметила Мария Борисовна.

В свою очередь председатель Архангельской городской Думы Иван Воронцов и городской депутат Денис Лапин с гордостью поздравили Виталия Васильевича Рогатых и Анатолия Никифоровича Кулакова со столь знаменательным событием.

«Сегодняшняя встреча была особенной. Внутри сочетались волнение и трепет от вручения звания «Почетный гражданин Архангельска». Ведь теперь имена наших ветеранов-героев навсегда вписаны в историю города», – отметил народный избранник Иван Воронцов.

«Дорогой Виталий Васильевич, от всего сердца поздравляю Вас с этим высоким званием! Ваш подвиг и служба Родине в годы Великой Отечественной войны — пример мужества и патриотизма для всех нас. Спасибо за мирное небо над головой. Желаю Вам крепкого здоровья, внимания и заботы близких, а также мирного и спокойного неба над головой», — сказал городской депутат Денис Лапин.

Со слезами на глазах грамоту «Почетный гражданин Архангельска» получал и Анатолий Никифорович Кулаков. Во время войны он проходил обучение в школе радистов. Служил на Бакарице в штабе дивизиона на радиостанции. В 1944 году был мобилизован. Награжден медалью «За Победу над Германией», юбилейными медалями. После мобилизации работал в траловом флоте. Всю жизнь увлекается радиотехникой.

Также на доме Анатолия Никифоровича установлена табличка «В этом доме живет ветеран Великой Отечественной войны». По словам городских депутатов, в ближайшие дни такие таблички появятся на домах всех ветеранов.



