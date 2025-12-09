Разведчики из Поморья благодарят земляка за подгон автомобиля

В Народный фронт пришли обращения от бойцов Архангельской области, защищающих рубежи новых территорий России.



Военнослужащие разведывательной роты говорят спасибо за быстрый и маневренный автомобиль. И, конечно, особые слова благодарности звучат в адрес 82-летнего пенсионера Ивана Яковенко, который регулярно поддерживает парней и на этот раз помог с оплатой техобслуживания для их боевого "коня".



А ребята из ремонтно-восстановительного батальона передают признательность за сухие души и пули для гладкостволок. Наборы гигиены – словно глоток свежести, частичка домашнего тепла там, где оно так необходимо. Ну, а патроны – самый надёжный и нужный щит в небе.



Народный фронт благодарит неравнодушных земляков за гуманитарную помощь. Каждая посылка, каждый рубль – доказательство того, что мы не одни.