В Каргополе на глазах преображается исторический центр

Проект благоустройства «По Каргополю — от Потанихи до Полторанихи» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и Народной программы Единой России.

 Что уже меняется:  

• Зелёный каркас: на Ивановской площади и вдоль центральных улиц завершено озеленение — высажены кустарники и деревья.

 • Новая инфраструктура: устанавливаются современные деревянные остановочные павильоны. На проспекте Октябрьском объект уже смонтирован. В ближайшие дни завершится монтаж еще одного павильона с киоском. 

 • Пешеходные зоны: в парке у Соборной площади полным ходом идёт монтаж деревянного тротуара. Работы планируется завершить в первой половине декабря.

 Этот проект — продолжение системной работы по развитию города. А следующий этап уже в планах: проект «/Не/Парадный Каргополь» также стал финалистом всероссийского конкурса и получит поддержку для создания комфортной пешеходной сети между главными достопримечательностями.

 

20 ноябрь 12:50 | : Политика / Экономика

