В Каргополе на глазах преображается исторический центр

Проект благоустройства «По Каргополю — от Потанихи до Полторанихи» реализуется в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда» и Народной программы Единой России.

Что уже меняется:

• Зелёный каркас: на Ивановской площади и вдоль центральных улиц завершено озеленение — высажены кустарники и деревья.

• Новая инфраструктура: устанавливаются современные деревянные остановочные павильоны. На проспекте Октябрьском объект уже смонтирован. В ближайшие дни завершится монтаж еще одного павильона с киоском.

• Пешеходные зоны: в парке у Соборной площади полным ходом идёт монтаж деревянного тротуара. Работы планируется завершить в первой половине декабря.

Этот проект — продолжение системной работы по развитию города. А следующий этап уже в планах: проект «/Не/Парадный Каргополь» также стал финалистом всероссийского конкурса и получит поддержку для создания комфортной пешеходной сети между главными достопримечательностями.