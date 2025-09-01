Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Запущен второй этап благоустройства набережной в Сольвычегодске

Продолжается преображение набережной имени Аники Строганова. Проект стал победителем Всероссийского конкурса и реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России».

 За первый этап обновления, который начался еще в 2024 году, были сделаны: тротуары, зоны отдыха, освещение, детская площадка в экостиле, озеленение.

 Сейчас же стартовало обустройство главной площади с амфитеатром, входной зоны с арками, пространств для коммерции, террасированного спуска и тротуаров.

 Работы ведутся от улицы Октябрьской до Спасообыденной церкви и на участке по улице Советской.

15 октябрь 15:35 | : Политика / Экономика

Главные новости


Пингишенская волость
«Мы открыты для всех». Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Октябрь 2025 (201)
Сентябрь 2025 (394)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)



Деньги


все материалы
«    Октябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20