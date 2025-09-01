Запущен второй этап благоустройства набережной в Сольвычегодске

Продолжается преображение набережной имени Аники Строганова. Проект стал победителем Всероссийского конкурса и реализуется по нацпроекту «Инфраструктура для жизни» и народной программе «Единой России».



За первый этап обновления, который начался еще в 2024 году, были сделаны: тротуары, зоны отдыха, освещение, детская площадка в экостиле, озеленение.



Сейчас же стартовало обустройство главной площади с амфитеатром, входной зоны с арками, пространств для коммерции, террасированного спуска и тротуаров.



Работы ведутся от улицы Октябрьской до Спасообыденной церкви и на участке по улице Советской.