Каргополь и Сольвычегодск развиваются по Народной проограмме "Единой России"

Благодаря Народной программе «Единой России» и нацпроекту «Инфраструктура для жизни» на эти исторические города из региональной казны выделено дополнительное финансирование на благоустройство – такое решение поддержали областные депутаты.



Каргополь получит 18,9 млн рублей на второй этап масштабного проекта «От Потанихи до Полторанихи». Уже сегодня, техническая готовность объекта составляет 95%: на территории, примыкающей к Соборной и Ивановской площадям, уложена плитка, а в мемориальной зоне установлены шесть декоративных кубов с именами 2025 каргопольских защитников Отечества.



В Сольвычегодск будет направлено 33,5 млн рублей на благоустройство набережной имени Аники Строганова. Здесь создается многофункциональное пространство в соответствии с дизайн-кодом города. На данный момент, техническая готовность объекта составляет 96%, подрядчик занимается озеленением и установкой элементов детской площадки. Дополнительное финансирование позволит создать входную зону с арками, организовать зону коммерции и обустроить главную площадь.



Министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области, региональный координатор партийного проекта «Городская среда» Дмитрий Поташев подчеркнул, что реализация проектов позволит провести в Каргополе и Сольвычегодске качественное обновление пространств с учетом идентичности городов.

Дополнительные средства будут направлены на завершение модернизации уличных сетей, выполнение основных мероприятий в историческом сквере, установку малых архитектурных форм во всех зонах территории и частичное проведение озеленения.







