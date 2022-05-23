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Центр Котласа преображается на глазах

В рамках рабочей поездки в целях оценки качества реализации Народной программы «Единой России» руководитель исполкома Иван Воронцов встретился с партийными активистами, главой города Светланой Дейнеко, посетил объекты городской среды и социальной сферы.

В рамках мониторинга народной программы «Единой России» посетили площадь Советов, которая благоустраивается по нацпроекту «Комфортная городская среда». Работы здесь проходили в несколько этапов, начиная с 2020 года. Общий объем финансирования 35,9 млн рублей.

Здесь был произведён капитальный ремонт асфальтового покрытия, обустройство пешеходных дорожек, дополнительное озеленение и благоустройство.

На сегодня работы выполнены в полном объёме, и площадь имеет законченный вид. К приемке готова.

«В целом – впечатление от площади положительное. Это центральное место для проведения различных массовых мероприятий, комфортных прогулок и отдыха. Можно смело сказать, что площадь Советов Котласа является примером современного благоустройства», - отметил Иван Воронцов.

25 август 07:30 | : Политика

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