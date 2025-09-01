Из Архангельска в зону СВО отправилась очередная партия гуманитарной помощи

Отправку фуры с техникой, строительными материалами, а также адресными посылками для военнослужащих – северян организовало движение «Ангелы фронта» при поддержке Губернаторского центра Архангельской области и волонтерских организаций Поморья.

Кран БТ-1000 был изготовлен на Зуевском электромеханическом заводе под Донецком полвека тому назад. Сейчас он легко поднимает трактор ДТ-75 весом в 7,5 тонн. Оснащенная бульдозерным отвалом надежная и непрехотливая машина отправляется в 71-ю гвардейскую мотострелковую дивизию, в Архангельский батальон, для использования на Часов Ярском направлении.

Также в большую фуру были загружены строительные и пиломатериалы. Для танкистов 71-й дивизии подготовлен особый подарок – сварочный аппарат, переданный объединением «Феникс-Север». Также волонтеры из Северодвинска предоставили медикаменты для фронтового госпиталя в Курской области, партию одежды и обуви для 61-й гвардейской бригады морской пехоты.

А одна из строительных компаний Архангельска помимо досок, фанеры и специальных прочных мешков, передала электрокабель и более 40 упаковок электродов. Они необходимы для сварочных работ по изготовлению и установке антидроновой защиты на танки и другую технику.

В сборах грузов приняли участие разные волонтерские организации под эгидой Губернаторского центра Архангельской области.

- Вместе с волонтерами мы подготовили к отправке бойцам из Поморья генератор, а также партию строительных материалов, которые будут доставлены в Луганскую народную республику, - рассказал представитель Губернаторского Центра Роман Шевчук.

Не остались в стороне и учреждения социальной сферы. Православная школа Александра Невского собрала посылку с подарками и письмами детей нашим солдатам. По традиции Архангельский колледж культуры и искусства отправляет бойцам на Запорожское направление коробку с шоколадом.

Все грузы будут доставлены на фронт в ходе очередной гуманитарной миссии волонтерского движения «Ангелы фронта». Помимо большегруза в Новороссию отправляется еще несколько автомобилей, в том числе один – для передачи военнослужащим.

Помощь в подготовке и отправке гуманитарных грузов оказал лично депутат Архангельского областного Собрания Александр Фролов.



