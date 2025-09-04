Вверх
Рекордсмен Единой лиги ВТБ Алексей Швед подписал контракт с УНИКСом

УНИКС объявил о подписании контракта с 36-летним защитником Алексеем Шведом. Соглашение с опытным разыгрывающим рассчитано на два месяца, как сообщает пресс-служба клуба. Приход такого высококлассного игрока точно повысит уровень казанского коллектива. И если вовремя узнать, как отыграть бонус 1xbet, то можно регулярно получать выгоду от побед УНИКСа или другой любимой команды.  

Швед присоединился к команде Велимира Перасовича, которая после восьми матчей текущего сезона Единой лиги ВТБ занимает второе место в турнирной таблице с 15 очками. Следующий матч казанцы проведут против «Самары» 11 ноября в 19:00 по московскому времени.

Предыдущий сезон Алексей провел в составе петербургского «Зенита», с которым стал серебряным призером Единой лиги ВТБ, уступив в финальной серии московскому ЦСКА со счетом 2:4. В 33 матчах за «Зенит» Швед демонстрировал впечатляющую статистику, набирая в среднем 9,0 очков, делая 5,1 результативных передач и 2,1 подбора за игру.

16 августа текущего года стало известно об уходе Шведа из «Зенита» после окончания срока действия контракта. По мнению Виталия Фридзона, бронзового призера Олимпиады-2012, у Шведа не возникнет проблем с продолжением карьеры. Фридзон характеризует Алексея как целеустремленного игрока высокого уровня, который имеет профессиональную поддержку агентов.

Стоит отметить, что до «Зенита» Швед выступал за китайский «Шаньси Лунгс», подмосковные «Химки» и московский ЦСКА. За свою впечатляющую карьеру в Единой лиге ВТБ Алексей установил рекорды лиги по количеству набранных очков и результативных передач, которые он продолжает удерживать.

Переход такого опытного и титулованного игрока должен усилить позиции УНИКСа в борьбе за высокие места в текущем сезоне российского баскетбольного чемпионата.

06 ноябрь 07:10 | : Разное

