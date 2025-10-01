Дмитрий Морев осмотрел сквер "Добро" и сказал - "добро"

Из рассказа градоначальника Архангельска:

- Сегодня провели здесь выездное совещание, чтобы оценить результат работ. Это уже шестая территория отдыха, созданная муниципальным предприятием «Городское благоустройство».



Идею парка в экостиле предложили инициативные жители Архангельска, а мы ее воплотили в жизнь по губернаторскому проекту «Комфортное Поморье» как один из флагманских проектов.



Дорожки в сквере «Добро» выложены из природного камня. Они извилистые, потому что стояла задача – сохранить все деревья и их корневую систему. Более того, до формирования газонов оголенные корни обработали фунгицидом, а уже завтра начнут проливку, чтобы корни не засохли.



В сквере «Добро» мы установили необычные игровые элементы для детей дошкольного возраста. Все они выполнены из лиственницы с пропиткой. Это ступеньки, балансиры и площадка «Бурелом». Рядом с детским оборудованием есть скамейки для семейного отдыха. Всё это – среди крупных деревьев разных пород и с видом на реку.



По итогам осмотра «Городскому благоустройству» поручил установить таблички с правилами пользования игровым оборудованием и устранить небольшие замечания по плитке. Приходить в сквер можно уже сейчас: погода позволяет!







