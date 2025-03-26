На месте ТЦ "Прага" появится парк с добрым названием

Об амбициозном проекте поведал градоначальник столицы Поморья Дмитрий Морев:

- Сегодня приступили к созданию парка отдыха "Добро" на набережной. Это один из четырех городских флагманских проектов, которые мы реализуем в этом году по программе "Комфортное Поморье", инициированной губернатором Александром Цбульским:

В районе бывшего ТЦ "Прага" появятся дорожки из современной плитки, удобные скамейки, урны, подвесной мостик и другие игровые элементы в экостиле.

Наше предприятие «Городское благоустройство» уже приступило к созданию новой территории для отдыха горожан и гостей города. Завершить работы полностью планируем в октябре.



