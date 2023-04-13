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Дмитрий Морев дал право горожанам самим придумать название новому скверу

Глава Архангельска Дмитрий Морев встретился с подрядчиком на территории благоустройства: сквер на пересечении Троицкого проспекта и ул. Поморской послужит продолжением деревянного променада на набережной и Молодежного сквера у ОЦДО.

Гендиректор компании «Северная Роза» Ирина Кузьмина рассказала главе города, что в рамках первого этапа в сквере появятся обновленные дорожки, деревянные площадки с шезлонгами, а еще – уличные музыкальные инструменты. Если горожане поддержат эту территорию своими голосами на сайте 29.gorodsreda.ru, то в следующем году сквер дополнит и детская площадка, а также асфальтирование тротуаров по обе стороны от аллеи.

- У сквера пока нет названия. Поэтому я обращаюсь ко всем жителям города: нам нужны идеи будущего названия этой территории. Самые интересные варианты мы вынесем на комиссию по топонимике, - обратился к архангелогородцам Дмитрий Морев.

Благоустройство стартовало и в сквере у Нулевой версты – между Петровским парком и «Потешным двором». Зеленый островок облагородят красивой широкой плиткой. В центре фигурные дорожки выложат из плитки индивидуального изготовления. Дополнят сквер скамейки и клумбы.

 Общественный контроль за качеством работ взяли на себя депутат областного Собрания Виктор Заря и член общественного совета Ломоносовского округа Наталья Боровикова. Готов оказать содействие и директор МУП «Городское благоустройство» Александр Кузнецов: предприятие уже получило опыт благоустройства прогулочных пространств в прошлом году.

 Нацпроект «Жильё и городская среда» инициирован президентом Владимиром Путиным и реализуется в Архангельске уже седьмой год. За это время обновлено и создано 34 парка/сквера/аллеи. Также по инициативе губернатора Александра Цыбульского областному центру выделяются на благоустройство дополнительные средства - из регионального бюджета.


19 май 14:47 | : Политика

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