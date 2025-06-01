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Парк с Добрым названием скоро порадует архангелогородцев

В эти опаленные солнцем дни так хочется спрятаться под сенью деревьев.

Подвижки в эту сторону есть. Отдыхать в добрососедстве с природой можно будет на набережной в районе «Праги». Сейчас «Городское благоустройство» создает здесь новое общественное пространство. 

Объект посетил глава города Дмитрий Морев:

- Дорожки между деревьями укладываем из натурального камня. В экостиле здесь будут и детские игровые элементы. Это различные деревянные балансиры, подвесные элементы. Пока дети заняты, родители смогут отдохнуть на скамейках в тени больших деревьев.

Парк «Добро» - один из флагманских проектов программы «Комфортное Поморье». Она была инициирована губернатором Александром Цыбульским и нашла поддержку у активных жителей нашего города. В следующем году финансирование программы планируется увеличить – вместе с горожанами сделаем еще больше добрых дел.

В этом году упростилась процедура голосования за выдвинутые инициативы. Теперь не нужно заполнять подписные листы: все желающие могут проголосовать онлайн - через сайт «Наше Поморье» mynorth29.ru/ 


28 июль 11:05 | : Политика

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