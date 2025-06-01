Парк с Добрым названием скоро порадует архангелогородцев

В эти опаленные солнцем дни так хочется спрятаться под сенью деревьев.

Подвижки в эту сторону есть. Отдыхать в добрососедстве с природой можно будет на набережной в районе «Праги». Сейчас «Городское благоустройство» создает здесь новое общественное пространство.

Объект посетил глава города Дмитрий Морев:



- Дорожки между деревьями укладываем из натурального камня. В экостиле здесь будут и детские игровые элементы. Это различные деревянные балансиры, подвесные элементы. Пока дети заняты, родители смогут отдохнуть на скамейках в тени больших деревьев.



Парк «Добро» - один из флагманских проектов программы «Комфортное Поморье». Она была инициирована губернатором Александром Цыбульским и нашла поддержку у активных жителей нашего города. В следующем году финансирование программы планируется увеличить – вместе с горожанами сделаем еще больше добрых дел.



В этом году упростилась процедура голосования за выдвинутые инициативы. Теперь не нужно заполнять подписные листы: все желающие могут проголосовать онлайн - через сайт «Наше Поморье» mynorth29.ru/.



