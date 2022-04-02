Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

Дмитрий Морев рассказал о двух новых территориях отдыха в Архангельске

Силами муниципального предприятия в этом году благоустраиваются общественные пространства на ул. Силикатчиков в округе Варавино-Фактория и на пересечении пр. Советских космонавтов и ул. Поморской в центральной части.

- Впервые МУП «Городское благоустройство» мы привлекли в качестве подрядчика для создания территорий отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды». У предприятия есть опыт и понимание, как выполнять работы, чтобы в дальнейшем скверы было удобно содержать, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.

На площадке у дома № 3/1 по ул. Силикатчиков идет демонтаж изношенного оборудования, снято верхнее покрытие, производится снятие грунта. По итогам благоустройства здесь появится территория активного отдыха - с тренажерной площадкой и спорткомплексом. Для маленьких жителей округа предусмотрены качели, карусели и песочница. Дорожки будут выполнены из тротуарной плитки, а в план озеленения включены не только газоны, но и высадка кустарника.

Малый сквер в районе ул. Поморской и пр. Советских космонавтов создается на месте ранее снесенных аварийных домов. Решением главы города Дмитрия Морева участок не был передан под застройку, а станет уютной территорией отдыха. Для удобства горожан в сквере предполагается проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и освещение, посадить деревья и кустарники.

 

03 август 12:32 | : Политика

Главные новости


Окрошка, которую вы еще не пробовали
Хроники Плавучего университета

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2022 (40)
Июль 2022 (314)
Июнь 2022 (375)
Май 2022 (272)
Апрель 2022 (373)
Март 2022 (352)


Деньги


все материалы
«    Август 2022    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Top.Mail.Ru
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
Свидетельство СМИ: Эл № ФС77-81713 от 10.11.2021. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: rusnord@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20