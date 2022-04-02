Дмитрий Морев рассказал о двух новых территориях отдыха в Архангельске

Силами муниципального предприятия в этом году благоустраиваются общественные пространства на ул. Силикатчиков в округе Варавино-Фактория и на пересечении пр. Советских космонавтов и ул. Поморской в центральной части.
- Впервые МУП «Городское благоустройство» мы привлекли в качестве подрядчика для создания территорий отдыха по программе «Формирование комфортной городской среды». У предприятия есть опыт и понимание, как выполнять работы, чтобы в дальнейшем скверы было удобно содержать, - сообщил глава Архангельска Дмитрий Морев.
На площадке у дома № 3/1 по ул. Силикатчиков идет демонтаж изношенного оборудования, снято верхнее покрытие, производится снятие грунта. По итогам благоустройства здесь появится территория активного отдыха - с тренажерной площадкой и спорткомплексом. Для маленьких жителей округа предусмотрены качели, карусели и песочница. Дорожки будут выполнены из тротуарной плитки, а в план озеленения включены не только газоны, но и высадка кустарника.
Малый сквер в районе ул. Поморской и пр. Советских космонавтов создается на месте ранее снесенных аварийных домов. Решением главы города Дмитрия Морева участок не был передан под застройку, а станет уютной территорией отдыха. Для удобства горожан в сквере предполагается проложить пешеходные дорожки, установить скамейки и освещение, посадить деревья и кустарники.