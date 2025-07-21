В Архангельске наконец-то появилась радость для глаз

«Счастье для ног и радость для глаз» - так сегодня отозвалась о благоустроенной набережной от Кузнечевского моста до ЛВЗ архангелогородка, которую мы встретили в ходе выездного совещания с подрядчиками». С этого жизнеутверждающего момента градоначальник областной столицы Дмитрий Морев начал рассказ о своей сегодняшней рабочей поездке по городу

- Действительно, объект еще в работе, но уже пользуется популярностью. И я рад, что именно эта территория победила в народном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды».

Мы взвешенно отнеслись к концепции и сделали акцент на том, что это именно пешеходная прогулочная территория. Поэтому не стали перегружать ее малыми архитектурными формами, тренажерами и другими элементами. А сделали тротуар, установили скамейки и смотровую площадку с качелями.

Отдельного внимания заслуживает лестница-спуск к воде, на которой тоже есть видовые площадки. Отсюда будет интересно наблюдать за соревнованиями нашего парусного центра «Норд», любоваться рекой. Внизу есть качели и будет поставлена скамейка.

Правительство региона на этот проект выделило 54 млн рублей. Контракт будет исполнен до конца следующей недели: настроят фонари, в практичный цвет покрасят скамейки, наведут порядок.

Дополнительно за счет городского бюджета мы выполняем озеленение. Подрядчик приступил к формированию склонов: сейчас крепит георешетку, которая будет держать грунт. Его засеют травой и получатся аккуратные газоны. К середине октября объект завершим полностью.

Идея создания непрерывной пешеходной набережной воплощается в жизнь!




