Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В Архангельске наконец-то появилась радость для глаз

«Счастье для ног и радость для глаз» - так сегодня отозвалась о благоустроенной набережной от Кузнечевского моста до ЛВЗ архангелогородка, которую мы встретили в ходе выездного совещания с подрядчиками». С этого жизнеутверждающего момента градоначальник областной столицы Дмитрий Морев начал рассказ о своей сегодняшней рабочей поездке по городу 

 - Действительно, объект еще в работе, но уже пользуется популярностью. И я рад, что именно эта территория победила в народном голосовании по программе «Формирование комфортной городской среды». 

 Мы взвешенно отнеслись к концепции и сделали акцент на том, что это именно пешеходная прогулочная территория. Поэтому не стали перегружать ее малыми архитектурными формами, тренажерами и другими элементами. А сделали тротуар, установили скамейки и смотровую площадку с качелями. 

 Отдельного внимания заслуживает лестница-спуск к воде, на которой тоже есть видовые площадки. Отсюда будет интересно наблюдать за соревнованиями нашего парусного центра «Норд», любоваться рекой. Внизу есть качели и будет поставлена скамейка. 

 Правительство региона на этот проект выделило 54 млн рублей. Контракт будет исполнен до конца следующей недели: настроят фонари, в практичный цвет покрасят скамейки, наведут порядок. 

 Дополнительно за счет городского бюджета мы выполняем озеленение. Подрядчик приступил к формированию склонов: сейчас крепит георешетку, которая будет держать грунт. Его засеют травой и получатся аккуратные газоны. К середине октября объект завершим полностью. 

 Идея создания непрерывной пешеходной набережной воплощается в жизнь!


10 сентябрь 15:44 | : Политика

Главные новости


О царской рыбе в Северной Двине
Время светлых ожиданий. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Сентябрь 2025 (143)
Август 2025 (372)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)



Деньги


все материалы
«    Сентябрь 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930 
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20