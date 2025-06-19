И пришел Морев на набережную...

Пришел не просто так, а по делу, с группой товарищей. О своем утреннем деловом променаде рассказывает градоначальник Архангельска:

- Сегодня проверил, как идет благоустройство набережной Северной Двины от ЛВЗ до ул. Гагарина.



Эта прогулочная территория – основной городской объект благоустройства. Проект победил в голосовании прошлой весной, в этом году выполняем.



Техническая готовность уже 75%. Дорожки готовы на 90%, в работе – ограждения металлического спуска на берег. Раньше, чтобы попасть к реке, нужно было идти под гору по грунту. Теперь будет удобный спуск с видовыми площадками, которые можно использовать как фотозоны. Просматривается река, Кузнечевский мост, Соломбала.



По каждому строительному объекту есть сложности. У изготовителей фонарей, скамеек, качелей сейчас горячая пора – благоустройство летом идет во всех городах, заказов много. Поэтому сроки поставки приходится держать на постоянном контроле.



В рабочей поездке познакомился с участником губернаторской кадровой программы для ветеранов СВО «Защитники. Под крылом Архангела» Дмитрием Сергеевым. Он проходит стажировку в министерстве ТЭК и ЖКХ и на гражданской службе планирует работать по направлению строительства и энергетики. Такие кадры, действительно, нужны и городу, и области для реализации нацпроектов, региональных и муниципальных программ.



P.S. Перила на спуске будут благородного красного оттенка, бледно-розовый .