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По Народной программе ЕР обустраивается набережная в Сольвычегодске

В Сольвычегодске полным ходом идет обустройство набережной реки Вычегды! Этот масштабный проект реализуется благодаря "Народной программе" партии "Единая Россия" и федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Инфраструктура для жизни». 

 Инициатива преображения этой территории победила во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2023 году! Создание новой набережной соответствует приоритетам "Народной программы", направленным на улучшение городской среды и повышение качества жизни в регионе. 

Проект предусматривает создание многофункционального пространства, отражающего уникальный дизайн-код Сольвычегодска. Планируется использование сдержанных светлых тонов и подчеркивание архитектурного наследия города с помощью малых архитектурных форм. 

 Работы стартовали в минувшем году. К настоящему моменту уже сформирована сеть тротуарных дорожек, созданы уютные места для отдыха со скамейками, парковыми качелями и перголами, обустроен лестничный спуск к воде и проведено уличное освещение. Кроме того, на территории разместили санузел и отсыпали грунт для газона. 

«Сейчас специалисты подрядной организации занимаются озеленением территории и установкой элементов детской игровой площадки. Для безопасного отдыха обустроят резиновое покрытие», – отметил региональный координатор партийного проекта «Городская среда», министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

Все запланированные мероприятия в рамках реализации первого этапа преображения набережной реализуют в текущем году, - сообщили в министерстве топливно-энергетического комплекса и жилищно-коммунального хозяйства Архангельской области.

01 июль 11:17 | : Политика / Экономика

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