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В Архангельске будет приятно пройтись от моста до моста

Завершены работы по строительству участка тротуара вдоль набережной Северной Двины от ул. Гагарина до больницы. Градоначальник областной столицы Дмитрий Морев дал свои пояснения:

- Это еще один этап по созданию непрерывного пешеходного маршрута от моста до моста.

Внимание уделили и проезжей части: по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги» заменили асфальт на набережной от ул. Вологодской до ул. Гагарина. Подрядчик отчитался об окончании ремонта, и в ближайшие две недели состоится приемка работ.

 Следующим летом по еще одному нацпроекту – «Жилье и городская среда» - начнем благоустройство набережной от Архангельского ЛВЗ до ул. Гагарина. Именно эта территория победила в народном голосовании минувшей весной.

 

21 август 13:28 | : Политика / Экономика

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