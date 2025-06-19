В первом ряду на форуме в Северодвинске

Форум местных сообществ «Год поддержки и единства в Архангельской области» прошел в Северодвинске. Участие в событии принял секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов. Форумчан поприветствовал глава города корабелов Игорь Арсентьев.

«Главная задача мероприятия — активизация местных сообществ, вовлечение жителей в процессы развития территорий и укрепление взаимодействия между жителями, некоммерческими организациями, бизнесом и органами власти», — сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска.

На форуме работали три тематические площадки. На первой обсуждалась работа по проектам в рамках программы «Комфортное Поморье». Участники представили инициативы по благоустройству территорий. Вторая площадка была посвящена возможностям поддержки НКО и ТОС, а на третьей эксперты рассказали о помощи участникам СВО и их семьям.

Организаторами форума выступили администрация регионального правительства, АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр социальных технологий «Гарант», администрация Северодвинска.

Все участники форума также приняли участие в погрузке гуманитарной помощи для жителей Курской области.