Вверх
Информационно-аналитический портал
Работаем с 2003 года.

В первом ряду на форуме в Северодвинске

    Форум местных сообществ «Год поддержки и единства в Архангельской области» прошел в Северодвинске. Участие в событии принял секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов. Форумчан поприветствовал глава города корабелов Игорь Арсентьев.

    «Главная задача мероприятия — активизация местных сообществ, вовлечение жителей в процессы развития территорий и укрепление взаимодействия между жителями, некоммерческими организациями, бизнесом и органами власти», — сообщили в пресс-службе администрации Северодвинска.

    На форуме работали три тематические площадки. На первой обсуждалась работа по проектам в рамках программы «Комфортное Поморье». Участники представили инициативы по благоустройству территорий. Вторая площадка была посвящена возможностям поддержки НКО и ТОС, а на третьей эксперты рассказали о помощи участникам СВО и их семьям.

    Организаторами форума выступили администрация регионального правительства, АНО «Губернаторский центр «Вместе мы сильнее», межрегиональная благотворительная общественная организация «Центр социальных технологий «Гарант», администрация Северодвинска.

    Все участники форума также приняли участие в погрузке гуманитарной помощи для жителей Курской области. 

12 август 09:10 | : Политика / Верую

Главные новости


Кто-то теряет…
Пока есть время. Депутаты АрхГорДумы за неделю

За кулисами политики


все материалы

ПроКино


все обзоры

Жизнь


все материалы

Кулинарные путешествия


все статьи

Литературная гостиная

все материалы

Архивы

Август 2025 (138)
Июль 2025 (399)
Июнь 2025 (402)
Май 2025 (395)
Апрель 2025 (408)
Март 2025 (425)



Деньги


все материалы
«    Август 2025    »
ПнВтСрЧтПтСбВс
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Спонсор рубрики
"Северодвинский торговый центр"

Верую


все статьи

Общество


все материалы

Разное

все материалы

Реклама


Дополнительные материалы
Полезное
Сетевое издание "Информационное агентство "Руснорд"
(Регистрационный номер ЭЛ № ФС 77 - 81713 от 10.11.2021, выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций.
Адрес: 163000, Архангельская обл., г. Архангельск, ул. Володарского, д. 14, кв. 114
Учредитель: Черток Л.Л. Главный редактор: Черток Л.Л. E-mail: tchertochok@yandex.ru. Тел. (964) 298-42-20