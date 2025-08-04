В Архангельске проходит региональный форум "Вместе мы сильнее"

Сегодня в Архангельске продолжил свою работу двухдневный региональный форум "Вместе мы сильнее", объединивший представителей органов власти, общественных деятелей, ветеранов и волонтеров специальной военной операции, а также представителей бизнеса для обсуждения актуальных вопросов местного и общественного самоуправления.

Участники форума обсудят вопросы развития местного и общественного самоуправления, роль землячеств в сохранении культурного наследия Русского Севера, а также взаимодействие общественных, государственных и частных институтов в регионе.

С приветственным словом к участникам форума обратилась председатель Архангельского областного Собрания, руководитель Штаба общественной поддержки "Единой России" Екатерина Прокопьева, отметив важность открытого диалога для эффективного развития Архангельской области.

"Практика открытого диалога активно развивалась в регионе в последние годы и вылилась в серию масштабных форумов местных сообществ. На этих встречах рождались идеи, проходили дискуссии, завязывались партнерства", – подчеркнула Екатерина Прокопьева.

Председатель областного Собрания также отметила, что в регионе активно развивается движение территориального общественного самоуправления (ТОС), и появляются новые инструменты поддержки общественных инициатив, такие как региональный проект "Комфортное Поморье".

Также в рамках регионального форума «Вместе мы сильнее» состоялся II Форум ветеранов и волонтеров специальной военной операции. Мероприятие объединило более 150 участников из всех муниципальных образований Архангельской области, включая ветеранов СВО, волонтеров, представителей органов власти и общественных организаций.

С приветственным словом к участникам форума обратился первый заместитель главы региона – руководитель администрации губернатора и правительства Архангельской области Ваге Петросян, подчеркнув важность консолидации общества в вопросах поддержки военнослужащих, выполняющих задачи в зоне проведения СВО.

"Наш общий долг – уделять особое внимание тем, кто защищал и защищает Россию, – отметил Ваге Петросян. – Форум призван стать площадкой для поиска решений и ответов на самые сложные вопросы, а также для генерации конкретных идей и инициатив, направленных на поддержку ветеранов, волонтеров и их семей."

Ключевым событием форума стала отправка гуманитарного груза для военнослужащих, находящихся на передовой. Акция организована Губернаторским центром «Вместе мы сильнее» при активном участии партийцев и активистов "Единой России", активистов Молодой Гвардии "Единой России", общественных объединений, учреждений и ведомств Архангельской области. В состав гуманитарного груза вошли предметы первой необходимости, техника и специальное снаряжение.

ИТОГИ

Двухдневное мероприятие объединило ветеранов и волонтеров специальной военной операции, муниципальных депутатов, представителей некоммерческих организаций (НКО), землячеств, общественных палат и бизнеса, став площадкой для открытого диалога, обмена опытом и выработки совместных решений по ключевым вопросам развития Архангельской области.

С приветственным словом к участникам форума обратились сенатор Совета Федерации от Архангельской области Иван Новиков председатель Архангельского областного Собрания депутатов Екатерина Прокопьева, депутаты Государственной Думы от Архангельской области.

Модераторами площадки выступили заместитель руководителя администрации губернатора Архангельской области Игорь Андреечев и руководитель фракции "Единая Россия" областного Собрания депутатов Игорь Чесноков.

В ходе работы площадки обсуждались вопросы реализации Федерального закона от 29 марта 2025 № 33-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в единой системе публичной власти" и перспективы развития местного самоуправления в Архангельской области в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной перспективе.



