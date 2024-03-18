Архангельский священник: Материальная выгода убивает любовь

Секретарь Архангельской епархии, член Общественной палаты Архангельской области протоиерей Валерий Суворов принял участие во II региональном форуме «Семья сегодня. Взгляд родителей».

Отец протоиерей выступил с докладом, в котором раскрыл духовные основы семейного благополучия, отметил необходимость формирование в обществе образа благополучной семьи, основанного на личном положительном опыте рождения и воспитания детей родителями.

«Для молодых людей определяющим в принятии решения стать родителями должен быть не трагизм препятствий для личного карьерного роста или комфорта, а действительная возможность быть по-настоящему счастливыми родителями, — отметил отец Валерий. — Отношение любви определяется общим путем развития семьи, глубины понимания радости отцовства и материнства, а отнюдь не материальным обеспечением. Молодой человек вполне способен посвятить себя любимым людям — семье и детям — это требует любви, а не материального достатка. Любовь не может зависеть от материального».

Также протоиерей Валерий рассказал о позиции Церкви в отношении ценности жизни нерожденных детей, необходимости вывода абортов из ОМС, необходимости установления особой правосубъектности нерожденного ребенка.

Кроме того, представитель Церкви сообщил об опыте сотрудничества с фондом Натальи Москвитиной «Здравствуй, мама!», с учреждениями Минздрава в России и Архангельской области.

Инициатором форума выступил региональный Совет отцов, который возглавляет депутат Государственной думы от Архангельской области Александр Спиридонов.

Мероприятие собрало около 300 участников, среди которых председатель Архангельской городской думы Иван Воронцов, депутат Гордумы Михаил Иванов, депутат областного собрания Елена Доценко, представители общественности и творческой интеллигенции. Главной аудиторией форума стали родители с детьми.

(по материалам Архангельской епархии)