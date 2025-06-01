Игорь Арсентьев: "Мы остаемся верны своему городу"

- Уважаемые северодвинцы! Поздравляю вас с 87-летием нашего любимого города.

Колыбель атомного подводного флота – Северодвинск – во все времена был и остаётся городом особой важности и стратегического значения. Здесь на побережье Белого моря расположен крупнейший судостроительный комплекс России. В небольшом городе живут и трудятся кораблестроители и военные моряки, которые ежедневно вносят значительный вклад в повышение боеготовности Российского Военно-Морского Флота.

Благодаря неравнодушию жителей наш город – молодой и динамичный, созданный для защиты государственных рубежей и достойно выполняющий эту почётную миссию, – с каждым годом становится всё красивее и уютнее.

Продолжается работа в рамках национальных проектов и региональных инициатив: ремонтируются дороги и тротуары, благоустраиваются общественные территории, обновляются учреждения социальной сферы, появляются новые спортивные объекты.

Город меняется на глазах. Активными темпами развивается жилищное строительство. Уходят в прошлое старые деревянные дома, а на смену им приходят стильные и современные новостройки. Главный созидательный потенциал Северодвинска – это молодёжь. Сегодня в городе корабелов у юношей и девушек есть возможность получать качественное образование, заниматься спортом и творчеством, реализовывать свои мечты и вносить свой вклад в развитие общества. Но самая большая ценность города – это крепкая основа и традиции, которые заложили наши уважаемые ветераны. Они показали пример силы духа, воинской доблести, мудрости и честного служения интересам Родины.

Сегодня важные государственные задачи выполняет уже новое поколение, которое достойно продолжает дело дедов и прадедов. Вместе мы должны сделать все возможное, чтобы сохранить и приумножить достижения наших предков. Желаю всем жителям города крепкого здоровья, радости и счастья! Пусть небо будет мирным, а Северодвинск, достойно несущий звание «Город трудовой доблести», идёт вперёд к новым свершениям и большим делам на благо всей России!

Глава администрации Северодвинска Игорь Арсентьев