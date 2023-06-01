Игорь Арсентьев: "Северодвинск и военный флот неразделимы"

Поздравление с Днем ВМФ от главы Северодвинска Игоря Арсентьева:

- Уважаемые северодвинцы! Военные моряки и ветераны флота!



День Военно-Морского флота — это память России о морской славе, символ сильного государства, одна из основ его оборонной мощи. В этот день мы чествуем тех, кто в нелегких условиях охраняют морские рубежи нашей страны. Военные моряки всегда являлись образцами мужества, отваги, самоотверженности и верности своему Отечеству.



Лично для меня – большая честь и высокая ответственность возглавлять Северодвинск – один из главных городов России – и поздравить вас сегодня с Днём Военно-Морского флота.



Познакомившись с горожанами, побывав на заводах, я убедился, что Северодвинск и российский военный флот неразделимы. Трудовые коллективы Севмаша, «Звёздочки», «Арктики», «Онеги» и все северодвинцы гордятся тем, что со стапелей оборонных предприятий уходят в море самые современные корабли. Они увеличивают боевую мощь военно-морского флота нашей страны, расширяют круг возможностей российской армии.



Желаю всем крепкого здоровья, благополучия, ратных и трудовых достижений на благо Отечества!