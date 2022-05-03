Игорь Скубенко: «Северодвинск навсегда связан с Военно-Морским Флотом»

Поздравление главы города корабелов сразу с двумя праздниками:
- «Уважаемые северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления в связи с празднованием Дня города Северодвинска и Военно-Морского Флота России!
Появившись на берегу Белого моря 84 года назад, город корабелов и военных моряков полностью оправдал надежды нашей страны по созданию и развитию здесь крупнейшей базы строительства и ремонта кораблей, а также первого государственного центра атомного судостроения.
Предназначение Северодвинска навсегда связало его с Военно-Морским Флотом. Город продолжает выполнять государственные задачи по укреплению обороноспособности нашей Родины, наращиванию её могущества и силы.
Северодвинск по-прежнему сохраняет лидерские позиции, как самый уютный и чистый город региона. В рамках нацпроектов и муниципальных заказов ремонтируются автодороги и тротуары, благоустраиваются городские улицы, скверы, дворы. Набирает обороты жилищное строительство - благодаря государственно-частному партнёрству в городе сейчас реализуется три масштабных инвестиционных проекта по застройке и два по комплексному развитию жилых кварталов. Впереди - реализация ещё одного крупного проекта по строительству ледовой арены на стадионе «Север».
Много внимания город уделяет развитию инфраструктуры. При поддержке областного бюджета идёт ремонт улицы Окружной, возвращаются в строй школьные бассейны. Сейчас развернулись работы в школе № 28, идёт подготовка к восстановлению бассейна в Морской кадетской школе.
Но главное достояние города - это его жители. В Северодвинске живут умные, талантливые, добрые, неординарные люди. Друзья, ваше неравнодушие и активная позиция помогают решать множество задач и вопросов.
Низкий поклон ветеранам, которые стояли у истоков становления города, строили его кварталы и заводские цеха, совершали первые трудовые подвиги.
Уважаемые северодвинцы! Благодарю вас за вклад, который вы вносите в развитие Северодвинска и флота, за любовь к нашему городу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!».