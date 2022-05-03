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Игорь Скубенко: «Северодвинск навсегда связан с Военно-Морским Флотом»

Поздравление главы города корабелов сразу с двумя праздниками:

- «Уважаемые северодвинцы! Примите самые тёплые поздравления в связи с празднованием Дня города Северодвинска и Военно-Морского Флота России!

Появившись на берегу Белого моря 84 года назад, город корабелов и военных моряков полностью оправдал надежды нашей страны по созданию и развитию здесь крупнейшей базы строительства и ремонта кораблей, а также первого государственного центра атомного судостроения.

Предназначение Северодвинска навсегда связало его с Военно-Морским Флотом. Город продолжает выполнять государственные задачи по укреплению обороноспособности нашей Родины, наращиванию её могущества и силы.

Северодвинск по-прежнему сохраняет лидерские позиции, как самый уютный и чистый город региона. В рамках нацпроектов и муниципальных заказов ремонтируются автодороги и тротуары, благоустраиваются городские улицы, скверы, дворы.  Набирает обороты жилищное строительство - благодаря государственно-частному партнёрству в городе сейчас реализуется три масштабных инвестиционных проекта по застройке и два по комплексному развитию жилых кварталов. Впереди - реализация ещё одного крупного проекта по строительству ледовой арены на стадионе «Север».

Много внимания город уделяет развитию инфраструктуры. При поддержке областного бюджета идёт ремонт улицы Окружной, возвращаются в строй школьные бассейны. Сейчас развернулись работы в школе № 28, идёт подготовка к восстановлению бассейна в Морской кадетской школе.

Но главное достояние города - это его жители. В Северодвинске живут умные, талантливые, добрые, неординарные люди. Друзья, ваше неравнодушие и  активная позиция помогают решать множество задач и вопросов.

Низкий поклон ветеранам, которые стояли у истоков становления города, строили его кварталы и заводские цеха, совершали первые трудовые подвиги.

Уважаемые северодвинцы! Благодарю вас за вклад, который вы вносите в развитие Северодвинска и флота, за любовь к нашему городу. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в работе!».

30 июль 09:55 | : Политика

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