Глава Северодвинска поздравил всех причастных с Днем подводника

Игорь Арсентьев:

- Сегодня подводный флот России отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания.



Дорогие северодвинцы, военнослужащие Беломорской военно-морской базы и ветераны флота, примите поздравления с Днем моряка-подводника!



Это особенный праздник для Северодвинска. Здесь несут службу военные моряки, здесь кораблестроители строят подводные ракетоносцы и возвращают их в боевой строй.



Поздравляю и благодарю ветеранов подводного флота, кораблестроения и судоремонта за вклад в создание мощной производственной базы и крепких флотских традиций.



Отдельные слова признательности женам моряков, которые ждут мужей из походов. Низкий поклон родителям: вы воспитали прекрасных сыновей!



Здоровья, счастья, дальнейших достижений в службе и героическом труде на благо Российского флота и Отечества!