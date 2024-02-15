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Глава Северодвинска поздравил всех причастных с Днем подводника

Игорь Арсентьев:

- Сегодня подводный флот России отмечает 118-ю годовщину со дня своего основания.

 Дорогие северодвинцы, военнослужащие Беломорской военно-морской базы и ветераны флота, примите поздравления с Днем моряка-подводника!

 Это особенный праздник для Северодвинска. Здесь несут службу военные моряки, здесь кораблестроители строят подводные ракетоносцы и возвращают их в боевой строй.

 Поздравляю и благодарю ветеранов подводного флота, кораблестроения и судоремонта за вклад в создание мощной производственной базы и крепких флотских традиций.

 Отдельные слова признательности женам моряков, которые ждут мужей из походов. Низкий поклон родителям: вы воспитали прекрасных сыновей!

 Здоровья, счастья, дальнейших достижений в службе и героическом труде на благо Российского флота и Отечества!

19 март 13:37 | : Будни

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