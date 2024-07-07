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Игорь Арсентьев: «Наш город умных и трудолюбивых людей»

Поздравление главы Северодвинска с Днем рождения города:

- Уважаемые северодвинцы! Поздравляю вас с 86-летием города корабелов и военных моряков!

 Год от года всё больше хорошеют улицы, площади, скверы города, строится новое жильё, ремонтируются автодороги, тротуары, здания школ и детских садов. Атомоходы, созданные или модернизированные на наших градообразующих предприятиях, являются уникальными по скорости, размеру, глубине погружения и другим характеристикам.

 Северодвинск – это, прежде всего, люди. Умные, трудолюбивые и отзывчивые. Благодаря инженерам, рабочим, педагогам, медикам, работникам науки, музыкантам, художникам, вокалистам, танцорам, литераторам и спортсменам Северодвинск приобрёл славу и звание города талантливых людей.

 Имена тысяч северодвинцев золотыми буквами вписаны в летопись города корабелов, региона и страны. Это достижения первостроителей, героизм жителей в Великую Отечественную войну, трудовые рекорды в советскую эпоху, подвиг сохранения оборонных гигантов в годы перестройки и динамичное развитие города в наши дни. Северодвинск с честью несёт заслуженное звание Города трудовой доблести!

 Сегодня государство поставило перед нами новые стратегические задачи по освоению Арктики, поддержанию высокого уровня обороноспособности, развитию гражданского судостроения. Уверен, что, объединив усилия, мы справимся со всеми задачами. У нас есть опыт ветеранов, энергия среднего возраста и дерзкие амбиции молодёжи.

 Северодвинск был, есть и останется городом особой важности и стратегического значения! Желаю вам, северодвинцы, здоровья, счастья и благополучия! Мира и процветания нашему любимому городу!

27 июль 11:36 | : Политика

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