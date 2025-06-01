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В Мезенском округе идет обновление уличного освещения

В мезенской деревне Березник установили новые опоры уличного освещения со светодиодными светильниками.

 С инициативой по модернизации освещения выступили активисты ТОС «Березник»: при поддержке Зареченского территориального отдела подали заявку на проект «Комфортное Поморье», инициированный губернатором Архангельской области Александром Цыбульским.

 Проект был поддержан региональной конкурсной комиссией, на его реализацию направлено 718 тысяч рублей из областного бюджета. В результате решена наболевшая для жителей деревни проблема: демонтированы прежние, ветхие, накренившиеся деревянные опоры, установлены новые, к которым подключены светодиодные светильники.

 Общая стоимость контракта на выполнение работ составила 725 тысяч рублей.

 Комфортное Поморье начинается с простых вещей: освещённой улицы, ровных мостовых, облагороженного двора.

17 июль 13:47 | : Политика / Экономика

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