В Архангельске идет интенсивная замена опор уличного освещения

Рассказывает глава областной столицы Дмитрий Морев:

- На проспекте Ломоносова кроме ремонта дороги и тротуаров идет масштабная замена опор освещения. Так мы реализуем комплексный подход при обновлении дорожной инфраструктуры.



После завершения работ проспект Ломоносова будет одной из самых хорошо освещенных улиц. МУП «Горсвет» заменит 40 аварийных опор и 140 светильников – на современные светодиодные.



Кроме практической цели мы заинтересованы и в создании красивого визуального облика одной из центральных магистралей. В течение нескольких десятилетий пострадавшие при ДТП опоры меняли: в итоге часть была круглого сечения, часть квадратного. Теперь все будут одинаковые. Специалисты подтянут провода, придадут линии освещения аккуратности.



Проект реализуем за счет городских средств, дополняя ремонт полотна по президентскому нацпроекту «Безопасные и качественные дороги». И после замены асфальта уже не придется проводить земляные работы, которые необходимы при установке новых опор освещения.



