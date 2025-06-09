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Дмитрий Морев: "Сезон белых ночей используем на все сто"

Речь идет об улучшении системы уличного освещения. Проект презентует градоначальник областной столицы:

 - Подрядчики уже приступили к строительству новых линий. В городском бюджете предусмотрели 48 млн рублей на то, чтобы фонари появились в тех кварталах, где никогда не было освещения.

 Завершен монтаж опор под светильники на ул. Красина в Цигломени. Уже идет приемка работ вновь построенных линий по ул. Емецкой и ул. Петрозаводской на о. Бревенник и на ул. Речной в Соломбале. А также у дороги вдоль железнодорожной насыпи в районе Черной Курьи, где по проекту установили 20-метровые мачты с модульными прожекторами.

 На Бревеннике и в Цигломени также будем строить линии на ул. Юнг ВМФ и во 2-м Рабочем квартале – контракты уже заключены. 

 В силах и планы по созданию таких линий на ул. Касаткиной, а также между гимназией № 25 и детским садом «Сиверко».

 Муниципальное предприятие «Горсвет» в сезон белых ночей проводит масштабную работу по модернизации существующих линий. В приоритете – ремонт и замена опор. На ближайшие 4 месяца в планах отремонтировать около 700 опор.

 И продолжаем менять старые светильники на экономичные светодиодные: за лето в Архангельске станет на 500 современных светильников больше.


04 июнь 14:18 | : Политика / Экономика

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