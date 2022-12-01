Дмитрий Морев рассказал, как будет освещен Архангельск

- Муниципальное предприятие «Горсвет» подходит к Новому году с достойными результатами работы. Наш МУП занимается обслуживанием и модернизацией линий уличного освещения, светофоров и дорожных знаков. А в этом году предприятие освоило новый вид работ - проектирование сетей освещения и архитектурной подсветки зданий. Так, выполнены проекты новой линии освещения на улице Мусинского и улице Северодвинской. Строить их будем в 2023 году.
В уходящем году «Горсвет» применил комплексный подход к ремонту квартальных сетей в поселке 3 лесозавода. Здесь проведена сплошная замена ламп на современные светодиодные, установлены новые опоры вместо аварийных, а на участках без освещения появились фонари.
Практику сплошной замены натриевых светильников мы также применили на территории острова Краснофлотский и в поселке Кирпичного завода. На улице Садовой и набережной Северной Двины выполнен капремонт линий: аварийные опоры заменили на современные с покрытием горячим оцинкованием.
Более 3 км новых линий освещения в 2022 году мы построили «с нуля» и передали на обслуживание в «Горсвет». В список вошли улицы Пирсовая, Адмирала Макарова, Суфтина, Малиновского, Индустриальная, Ильича, Целлюлозная, Ильинская, Родионова. И еще 5 км сетей мы создали при благоустройстве парков и скверов по программе «Формирование комфортной городской среды».
Самый сложный проект «Горсвет» в 2022 году – реконструкция линии освещения железнодорожного моста. Впервые в Архангельске применены светодиодные светильники для тросового подвеса. А самый интересный - устройство профессионального спортивного освещения на стадионе у школы №17.
Исторически сложилось, что при возведении некоторых кварталов и поселков при лесозаводах строительство линий освещения не было предусмотрено. Сейчас мы планомерно занимаемся восполнением этих «пробелов». Объем работы предстоит большой, требуется значительное финансирование. Но и важность велика, поэтому данному направлению мы стараемся уделять внимание.