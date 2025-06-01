На кладбище в Соломбале облагораживается воинское захоронение

ТОС «Кемский» совместно с городской администрацией реализует проект по восстановлению и благоустройству воинского захоронения на Соломбальском кладбище. Место скорби посетил глава Архангельска Дмитрий Морев:



- Мы поддержали участие ТОСа в городском проекте «Бюджет твоих возможностей». Уже приведена в порядок скульптура, мемориальные плиты одеты в мансуровский гранит.



Активисты ТОСа «Кемский» подготовили новый проект, чтобы облагородить территорию мемориального места. Финансирование выделено из муниципального бюджета, и до конца лета задача должна быть исполнена.