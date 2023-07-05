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Дмитрий Морев обратился за помощью к горожанам в восстановлении воинского мемориала

- Вместе с администрацией Ломоносовского округа мы занимаемся восстановлением истории воинского мемориала на Ильинском кладбище. И нам нужна помощь горожан!

 Сейчас на воинском захоронении идет большой ремонт. Меняем борты, плитку, ограждение, реставрируем памятник советскому солдату. И главное - устанавливаем именные плиты. На этапе подготовки в прошлом году провели сверку списков, чтобы на новых табличках полностью указать фамилию, имя, отчество каждого бойца, его звание и при наличии сведений – даты жизни. Ранее были лишь инициалы и фамилия.

 К сожалению, ни в городском архиве, ни в военкомате не сохранилось документов о том, когда на месте захоронения был создан мемориал. Известно лишь, что памятник солдату установили в 1975 году. Судя по сохранившимся фото, изначально он был полностью белым.

 Благодаря фотографиям из военкомата стало понятно назначение конструкции, которая на нашей памяти никаким образом не использовалась. Это была трибуна для проведения митингов (фото 3).

 По снимкам видно, что захоронение пережило разные времена: было с деревянными памятниками, затем бетонными плитами, клумбами. В 1992 году были уточнены списки бойцов.

 Если у кого-то из горожан есть информация о времени создания мемориала, организации, которая занималась его оформлением, переустройством, то будем благодарны. Это важно, потому что мы занимаемся увековечиванием памяти о героях прошлого, а не просто благоустройством захоронения.

 Сведения можно направлять в сообщения группы Открытый Архангельск или связаться по телефону с администрацией Ломоносовского округа 68-31-61.


21 июль 12:58 | : Политика

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