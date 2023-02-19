Архангельск отдает должное поколению победителей





Сегодня Дмитрий Морев вместе c главами архангельских округов и представителем городского общественного совета Владимиром Самофаловым проверил готовность мемориальных мест к торжественным событиям по случаю Дня Победы.



Общий вывод: у всех мемориалов администрации округов навели чистоту и порядок – к празднику территории готовы. А впереди важная работа по ремонту и обновлению.



Два самых больших проекта на этот год – ремонт воинского захоронения на Ильинском кладбище и завершение обновления площади у Вечного огня.

Глава Архангельска:



- Мы приняли участие в конкурсе и получили федеральное финансирование на ремонт воинского захоронения в Ломоносовском округе. Важно, что на новых табличках будут полностью указаны фамилия, имя, отчество бойца, его звание и при наличии сведений – даты жизни. Для этого была проведена сверка по Книге Памяти в военкомате. Сейчас на плитах лишь фамилии и инициалы.



Приступим и к завершающему этапу на площади Мира у монумента Победы. Ранее здесь заменили облицовку постамента, тротуарную плитку на площадке у набережной и привели в порядок сквер за памятником. Сегодня здесь проводят уборку сотрудники муниципального учреждения «Чистый город», а непосредственно перед 9 Мая почистим звезду и отмоем памятник. В летний период большие бетонные плиты непосредственно у Вечного огня заменим на торжественные гранитные.



Всего в Архангельске более 40 памятных мест, посвященных героям Великой Отечественной войны. Будем беречь каждый из них в знак уважения к подвигу поколения победителей!



