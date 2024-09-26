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Все там будем. Дмитрий Морев затронул деликатную похоронную тему

Которая когда-нибудь коснется каждого. Проблема в том, что в нашем городе осталось единственное открытое кладбище. Градоначальник Архангельска обозначил первостепенные задачи по его благоустройству:

- Организацию и содержание мест захоронения считаю деликатной темой, которая требует постоянного внимания. В этом сезоне во второй раз выехал на кладбище Валдушки, чтобы оценить результат отсыпки новых секторов и определиться с планами по дальнейшему строительству.

 Валдушки – единственное открытое кладбище. В текущем году мы заключили контракт на отсыпку четырех секторов. Работа выполнена качественно и в срок, организован дренаж. На эти цели из городского бюджета выделили 80 млн рублей.

 Сейчас перед нами стоит две задачи: определить сектора для продолжения строительства и предусмотреть благоустройство воинского захоронения. Департаменту транспорта и строительства поручил разработать проект данного благоустройства с пешеходными дорожками и мемориальной территорией. Здесь родные и друзья героев СВО смогут в достойных условиях почтить память дорогих сердцу людей.

18 октябрь 13:39 | : Экономика

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