Общественная палата Архангельской области и церковь - лицом к лицу

В Общественной палате Архангельской области состоялось первое совещание церковно-общественного совета по демографии, защите семьи и традиционных семейных ценностей, созданного при Архангельской епархии.

В дискуссии приняли участие секретарь Архангельского епархиального управления протоиерей Валерий Суворов, руководитель епархиального информационно-издательского отдела и отдела по взаимоотношениям Церкви и общества священник Назарий Ярема, глава отдела медико-социального служения и благотворительности протоиерей Алексий Денисов, а также председатель епархиальной комиссии по вопросам семьи, материнства и детства священник Александр Григорьев.



Участниками встречи стали также заместитель председателя правительства Архангельской области Игорь Скубенко, представители исполнительной и законодательной власти, сотрудники научных и медицинских организаций.



Как отметил член Общественной палаты Архангельской области протоиерей Валерий Суворов, тема встречи крайне актуальна. Сегодня все профильные ведомства и общественные объединения должны сосредоточиться на помощи многодетным родителям, мотивировать семьи к рождению детей, а для этого выстроить с людьми взаимодействие в духовно-нравственном плане.

«Цель нашей встречи — услышать мнения и предложения для применения их на практике», — пояснил отец Валерий.

По словам заместителя председателя правительства Архангельской области Игоря Скубенко, вопросы демографии являются для государства приоритетными, а мероприятия, направленные на поддержку семьи, входят практически во все новые национальные программы, включая нацпроект «Семья».

Большую роль играет социальная защита многодетных семей. В последние годы в этой части существенно отредактировано региональное законодательство, что позволило ввести дополнительные меры поддержки.

«В Архангельской области работа по улучшению демографии ведется в рамках профильной региональной программы, — сказал зампред. — Вместе с тем к реализации программы необходимо подключать общественность, в том числе духовенство».

Например, в таком вопросе, как снижение количества абортов. Одна из наиболее действенных практик, по словам Игоря Скубенко, — консультации психологов с женщинами, принявшими решение прервать беременность. Нередко такие беседы имеют положительный эффект, и будущую маму удается убедить оставить ребенка.



По мнению представителя регионального министерства здравоохранения Ирины Блинковой, система мер по улучшению демографии должна включать и оказание беременным женщинам квалифицированной специализированной медпомощи.

«У нас она осуществляется на протяжении всего срока беременности в медицинских организациях всех уровней: в ФАПах, в центральных районных больницах, в городских и областных медучреждениях, — пояснила Ирина Блинкова. — Также выстроено взаимодействие с учреждениями федерального масштаба — если потребуется, женщина может быть отправлена туда для родов и постродового пребывания».

Она также подчеркнула, что акцент должен быть сделан на работу с женщинами репродуктивного возраста, включая диспансеризацию, применение вспомогательных репродуктивных технологий, мотивацию беременных к принятию положительного решения в сохранении беременности и нацеленности на деторождение.

Председатель Общественной палаты Архангельской области Юрий Сердюк подчеркнул, что все рассмотренные на заседании вопросы, связанные с демографической ситуацией, должны находиться на постоянном контроле.

«При этом положительный результат возможен только при налаживании с людьми обратной связи, — добавил Юрий Сердюк. — Поэтому для эффективной реализации программ и проектов, направленных на поддержку семьи, во главу угла должен быть поставлен прямой контакт с населением».



Участники заседания внесли еще ряд предложений по заявленной теме встречи. Все идеи занесены в протокол, на основании которого будет составлен перечень рекомендаций для органов власти.



