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В Архангельской области выбирают территории для благоустройства

Отдать свой голос за территорию, которую обновят в 2026 году, можно на платформе zagorodsreda.gosuslugi.ru, через мобильное приложение «Госуслуги. Решаем вместе», а также с помощью волонтёров

 

Голосование продлится до 12 июня.

«Активно голосуют жители Кемеровской области, Санкт-Петербурга, Югры, Башкирии, Бурятии, Крыма, Марий Эл, Свердловской и Тульской областей, Сахалина, Чечни, Пермского края. Отдельно отмечу, что высокое вовлечение жителей в процедуру отбора объектов благоустройства показывают прифронтовые Белгородская и Курская области», — акцентировал секретарь Генсовета «Единой России». 

Ежегодно в проведении голосования оказывают содействие волонтёры «Единой России» — они помогают жителям сделать выбор на электронной платформе ФКГС. 

Владимир Якушев напомнил также, что в основе программы «Формирование комфортной городской среды» проект «Единой России» «Городская среда». Реализация ФКГС — одно из положений народной программы партии.

«Совместными усилиями нам уже удалось благоустроить более 110 тысяч общественных и дворовых территорий, из них 72 тысячи — это дворы. Также прошло десять конкурсов лучших проектов создания комфортной городской среды. А всего в реализации проекта за пять лет приняли участие около 40 миллионов граждан», — отметил Владимир Якушев.

Процесс голосования устроен максимально просто. Сделать выбор может каждый россиянин старше 14 лет.

Архангельская область активно участвует в рейтинговом отборе пространств, а также последующей реализации проектов-победителей.

«В этом году жителям Поморья предлагается выбрать своих фаворитов из 79 территорий и дизайн-проектов в 16 муниципальных образованиях. Среди них парки, скверы, набережные и зеленые зоны между многоквартирными домами. На текущий момент в голосовании приняли участие порядка 110 тысяч северян. За недели голосования во многих муниципалитетах-участниках уже наметились лидеры. Однако ситуация может поменяться в любой момент. Важен буквально каждый голос. Именно от активности жителей зависит, какая территория преобразится уже в 2026 году», - сообщил министр ТЭК и ЖКХ Архангельской области Дмитрий Поташев.

 

05 июнь 07:43 | : Политика / Экономика

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