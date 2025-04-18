В Архангельске реализуется проект благоустройства городских территорий

В Архангельске начались работы по благоустройству участка набережной Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до улицы Гагарина. Данная территория стала победителем голосования в рамках федеральной программы "Формирование комфортной городской среды" в 2024 году, получив наибольшую поддержку жителей города. Реализация данного проекта является одним из приоритетных направлений Народной программы партии "Единая Россия", нацеленной на повышение качества жизни граждан и создание комфортных условий для проживания в регионах Российской Федерации.



Подрядчиком, осуществляющим работы по благоустройству, является ООО «ТПК Основа», имеющее опыт реализации аналогичных проектов в Архангельске, в том числе благоустройства участка набережной Соломбалки, ставшего победителем отбора территорий в 2023 году. В настоящее время завершается благоустройство данного объекта, который уже открыт для прогулок жителей города.



Проект благоустройства участка набережной Северной Двины от Архангельского ЛВЗ до улицы Гагарина будет реализован поэтапно. На первом этапе планируется обустройство верхней части набережной, включающее создание открытых террас для отдыха с видом на реку. На втором этапе будет проведено благоустройство нижней части набережной, от спуска к реке до улицы Комсомольской. Проектом предусмотрено озеленение территории, создание пешеходных и велосипедных дорожек, оборудование автопарковок, установка малых архитектурных форм, таких как скамейки, урны, качели и велопарковки, а также размещение информационного стенда.



В настоящее время продолжается голосование по определению территорий, которые будут благоустроены в рамках программы "Формирование комфортной городской среды" в следующем году. Мы приглашаем всех жителей Поморья принять активное участие в голосовании и выбрать территории, которые, по их мнению, нуждаются в благоустройстве в первую очередь. Голосование проводится на сайте zagorodsreda.gosuslugi.ru.