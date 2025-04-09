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«Единая Россия» усилит участие в голосовании за благоустройство городских территорий

Партия также проверит состояние общественных пространств и дворов после зимы и присоединится ко Всероссийскому субботнику.

Задачи региональным отделениям «Единой России» секретарь Генсовета Владимир Якушев поставил на ВКС по реализации партпроекта «Городская среда». Он состоялся с участием заместителей министра строительства и ЖКХ РФ Алексея Ересько и Константина Михайлика, а также федерального координатора партпроекта, первого зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Павла Качкаева.

Тема формирования комфортной городской среды всегда была в центре внимания «Единой России», партийный проект «Городская среда» в 2017 году стал основной для одноимённой федеральной программы - «Формирование комфортной городской среды», по которой уже проведена масштабная работа, подчеркнул Владимир Якушев.

«Единая Россия» подробно информировала граждан о возможностях участия в проекте, обеспечила широкую рекламную кампанию голосования за объекты благоустройства, привлекла к работе порядка 30 тысяч волонтёров и депутатов всех уровней, провела предваряющие голосование общественные обсуждения. Люди увидели, что именно они решают, что и как делать: выбирают не только, какие дворы, площади, парки, скверы и набережные благоустроить в первую очередь, но и какое покрытие использовать при ремонте дорожек, как улучшить освещение, чем оснастить детские и спортивные площадки. То есть люди проявляют активность, реализуя такие проекты до самых мелочей, обсуждают их. А это принципиально важно», - указал он.

«Единая Россия» участвует во всех этапах процесса: от сбора предложений и обеспечения финансирования – до контроля качества работ и финального ввода объектов в эксплуатацию.

Интерес к проекту растёт: за последние 4 года число вовлечённых в него граждан увеличилось в 1,7 раза. Самую высокую активность в голосовании проявили жители Чеченской Республики, республик Тыва и Башкортостан, Свердловской и Томской областей, Ставропольского края и Ямало-Ненецкого автономного округа.

В этом году при реализации партпроекта введены индивидуальные показатели эффективности: вовлечение не менее 25 тысяч партийных волонтёров и благоустройство не менее 5 тысяч дворов.

Владимир Якушев поручил активу «Единой России» сосредоточиться на мониторинге состояния дворов и общественных пространств после зимы – старт мероприятиям дали в конце марта.

«Прошу вас тщательно и ответственно фиксировать все обнаруженные нарушения – с точной привязкой к месту. Информация по итогам мониторинга будет представлена в Минстрой России», - подчеркнул он.

«Единая Россия» примет активное участие во Всероссийском субботнике 26 апреля, который партия традиционно проводит с Минстроем, и Всероссийском онлайн-голосовании за территории и дизайн-проекты благоустройства – оно продлится с 21 апреля по 12 июня.

Партия приложит все усилия для широкого вовлечения граждан в голосование, подчеркнул Владимир Якушев.

«Необходимо обеспечить работу на голосовании максимального числа партийных волонтёров. Имею в виду как актив партии и партпроекта «Городская среда», так и членов общественного совета проекта, молодёжного актива, серебряных волонтёров. Задача волонтеров – объяснить жителям значение голосования для родного города, познакомить их с выдвинутыми на голосование проектами. Делать это предстоит на специальных информационных точках, в общественных пространствах, а также на массовых мероприятиях. Кроме того, волонтёры с планшетами будут предлагать горожанам проголосовать за понравившийся объект сразу, на месте», - акцентировал внимание он.

Алексей Ересько поблагодарил «Единую Россию» за поддержку проекта «Формирование комфортной городской среды», подчеркнув, что жители страны одобряют проект и активно в нём участвуют. Он напомнил, что проект запустили, когда Владимир Якушев возглавлял Минстрой, он получил успешное продолжение, значит, всё было сделано правильно и с большим позитивным принятием со стороны людей.

«Недавно прошёл конкурс «Лучшая въездная стела и лучшая входная группа». В его проведении «Единая Россия» тоже приняла активнейшее участие. И сейчас начинается новый конкурс — на лучшую витрину, стилизованную в честь 80-летия Победы. Прошу всех принять активное участие в этой инициативе», — добавил он.

Константин Михайлик сообщил, что участие в проекте «Формирование комфортной городской среды» приняли около 6 тысяч населённых пунктов, где живут 120 миллионов человек, в стране благоустроено 73 тысячи территорий – это почти 50 тысяч гектар.

«Дополнительное финансирование при реализации региональных программ формирования современной городской среды составило почти 193 миллиарда рублей», — сказал он.

Свои наработки в формировании комфортной городской среды представили регионы.

Например, в Иркутской области партпроект «Городская среда» реализуется с учётом потребностей всех территорий, соответствующих нормативам — от тысячи человек. Это позволяет охватить не только крупные города, но и небольшие населённые пункты, включая удалённые территории. Только в 2024 году благоустроили 81 общественное пространство и 95 дворовых территорий, завершили реализацию пяти проектов - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды.

В 2024 году в 27 муниципальных округах Чувашской Республики благоустроили 32 общественных пространства. В 2025 году финансирование увеличили, что позволит привести в порядок 25 территорий, отобранных по итогам голосования, в котором приняли участие 163 тысяч жителей региона.

«Особое внимание уделят памятным местам, связанным с Великой Отечественной войной», – рассказал координатор партпроекта «Городская среда» в Чувашской Республике, депутата Госсовета Валерий Антонов.

В Пермском крае в 2024 году удалось привести в порядок 65 общественных и 147 дворовых пространств. В 2025 году благоустроят 59 общественных пространств, 40 дворов - за счёт федерального бюджета и ещё 117 — в рамках местных и региональных программ.

«В Пермском крае активно работает портал «Управляем вместе», инициированный губернатором. Все благоустроенные пространства внесены в систему в электронном виде, и жители могут оставлять отзывы, указывая как на положительные изменения, так и на возможные недостатки. В каждом муниципалитете действует координатор с рабочей группой, которая регулярно взаимодействует с жителями и следит за ходом работ», – пояснил координатор партпроекта «Городская среда» в Пермском крае, глава администрации Кировского района Перми Михаил Борисов.

В регионе с 2021 года подрядчики обязаны предоставлять гарантию на выполненные работы минимум на 8 лет, что позволило устранить недобросовестных исполнителей. Кроме того, создан реестр таких подрядчиков, которым местные жители могут воспользоваться. По итогам предварительного голосования 2024 года в рамках конкурса общественных территорий дополнительно благоустроят 23 объекта в 22 муниципалитетах Пермского края.

Напомним, программа «Формирование комфортной городской среды» реализуется Правительством с 2017 года. В её основе – партийный проект «Городская среда». Благоустройство дворовых территорий, мест массового отдыха происходит c учётом инициатив жителей. Люди сами решают, что будет благоустроено в первую очередь. Партия вместе с жителями участвует во всех этапах этого процесса – от сбора предложений и обеспечения финансирования до контроля качества работ и финального ввода объектов.

Кроме того, «Единая Россия» обеспечила в федеральном бюджете средства на программу по благоустройству, закрепила её реализацию в народной программе, с которой победила на выборах в Госдуму, и традиционно помогает в проведении рейтингового голосования, а также контролирует качество работ.

03 апрель 20:09 | : Будни

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